Рада розгляне законопроект, який унеможливить порушення під час будівництва

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк готує до реєстрації у парламенті проект закону, що передбачає нові правила експертизи проектів будівництва. Мета змін - усунути порушення ДБН та інших норм ще до початку будівництва.

Як пояснила Шуляк, яка очолює Координаційну раду з проблем у містобудуванні, проектна експертиза дозволить оцінити, наскільки заплановане будівництво відповідає цільовому призначенню земельної ділянки, навколишній інфраструктурі, довкіллю та самому заявленому проекту. Це дасть можливість діяти на випередження і усувати недоліки ще до того, як будівництво розпочнеться.

"Важливо, що експертиза також перевірятиме дотримання вимог нормативно-правових актів та інших обов’язкових документів щодо механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, гігієни, здоров’я та захисту довкілля, захисту від шуму та вібрації, енергозбереження та енергоефективності тощо", - говорить Шуляк.

Також вона повідомляла, що зареєструвати право на будівництво можна буде через електронну систему, де замовник сам вноситиме всі дані. Державні реєстратори та нотаріуси лише фіксуватимуть речові права на нерухоме майно, а функція перевірки проекту на відповідність вимогам законодавства відійде до спеціалізованої експертної організації. Така система допоможе блокувати використання підроблених печаток та експертних звітів, якими досі зловживали нечесні забудовники.

Запропоновані зміни є частиною реформи будівельної галузі. За ініціативою міністра інфраструктури, а донедавна - керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова усі дорожні об’єкти "Великого будівництва" вже проходять обов’язкову експертизу проектів.

За перший рік реалізації інфраструктурної програми Володимира Зеленського це дозволило кардинально змінити підходи до поточного середнього ремонту доріг. Якщо раніше він складався лише з заміни покриття, то з 2020 року передбачає посилення основи, що робить дороги більш якісними та довговічними.