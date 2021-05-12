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Рада рассмотрит закон о запрете продажи лекарств детям на следующей неделе

Автор: Юлия Струк

Верховная рада рассмотрит законы о запрете продажи лекарств детям на следующей неделе. Речь идет о законопроектах №№5122-5123.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Следующая неделя - пленарная. В повестке дня - два законопроекта: №5122 о запрете продажи медицинских препаратов лицам до 15 лет и №5123 об усилении ответственности за продажу лекарств детям. Есть большая вероятность того, что парламент их рассмотрит", - отметил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он подчеркнул, что запрет продажи лекарств детям - это первый шаг к решению проблемы детских самоубийств. По его словам, сейчас в Уголовном кодексе акцентируется внимание на "классических" формах доведение до суицида, и нет ни слова о социальных сетях.

"Нужно более четко определить понятие контента в соцсетях или медиа, который толкает подростков к суициду. И установить жесткую уголовную ответственность не только за изготовление, но и за распространение такого контента", - сказал нардеп.

Депутат подчеркнул, что коллеги из Министерства образования, киберполиции и Минцифры должны наработать алгоритмы обнаружения опасного контента.

"Это могут быть специальные приложения, установленные на гаджеты, которыми пользуется ребенок, с функцией блокировки контента и ресурсов из "черного списка", - добавил Радуцкий.

Напомним, в конце апреля медкомитет просил рассмотреть законопроект №5122 на внеочередном заседании парламента, однако его так и не включили в повестку дня.

Как писало РБК-Украина, в начале марта комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал ВР запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.

Ранее в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы наглотались таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

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