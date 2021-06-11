Рада рассмотрит закон об урегулировании долгов за газ на следующей неделе

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит закон об урегулировании долгов за газ уже на следующей неделе. Речь идет о законопроекте №3508-д.

"Председатель Верховной рады сообщил, что на следующей пленарной неделе планируется рассмотрение в первом чтении проекта закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа" (№3508-д)", - говорится в сообщении.

Напомним, ВР рекомендуют урегулировать проблемы в сфере ЖКХ на местах, а именно обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как писало РБК-Украина, в начале июня глава комитета Андрей Герус анонсировал, что в Раде разрабатывается законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ. Масштабы долгов за годы не изменились.

Так, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, действующие с 1 мая. По сравнению с уровнем начала года цены выросли и составили около 8 гривен за кубометр и выше.