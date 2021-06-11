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Рада рассмотрит закон об урегулировании долгов за газ на следующей неделе

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Украина, Пятница 11 июня 2021 12:22
Рада рассмотрит закон об урегулировании долгов за газ на следующей неделе Фото: глава Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит закон об урегулировании долгов за газ уже на следующей неделе. Речь идет о законопроекте №3508-д.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Председатель Верховной рады сообщил, что на следующей пленарной неделе планируется рассмотрение в первом чтении проекта закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа" (№3508-д)", - говорится в сообщении.

Напомним, ВР рекомендуют урегулировать проблемы в сфере ЖКХ на местах, а именно обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как писало РБК-Украина, в начале июня глава комитета Андрей Герус анонсировал, что в Раде разрабатывается законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ. Масштабы долгов за годы не изменились.

Так, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, действующие с 1 мая. По сравнению с уровнем начала года цены выросли и составили около 8 гривен за кубометр и выше.

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Новости Украины Энергетика газ Верховная Рада Дмитрий Разумков
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