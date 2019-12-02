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Рада розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента

Новини » Політика     02.12.2019 - 11:38
Рада розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи розглянуть Виборчий кодекс, який приймала Рада 8 скликання

Верховна рада України на цьому пленарному тижні розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Про це глава ВР Дмитро Разумков сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, цей законопроект прийняла ще Рада 8 скликання. Він був підписаний главою парламенту попереднього скликання Андрієм Парубієм, однак глава держави Володимир Зеленський його ветував.

"На цьому тижні законопроект про Виборчий кодекс з пропозиціями президента. Також хотів би нагадати, що у середу будуть відбутися громадські слухання щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнято до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив про необхідність змін у Виборчому кодексі, підтримавши ідею зниження прохідного бар'єру до парламенту для партій.

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