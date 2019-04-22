Рада рассмотрит блок законов о безопасности

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Рада рассмотрит законопроект "О разминировании"

В этот четверг парламент рассмотрит законопроект "О проведении в Украине межпарламентской ассамблеи НАТО" и внесет поправки в закон "О разминировании". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что сначала Рада проголосует за "языковой закон".

"Первый блок после закона о языке, я буду рекомендовать, чтобы был блок законов о безопасности. Я хочу напомнить, что украинский парламент должен принять поправки к закону "О разминировании". Поэтому я прошу все фракции пересмотреть этот вопрос, подготовиться к рассмотрению в четверг", - заявил Парубий.

По его словам, также должен быть проголосован проект, который позволит подготовиться к проведению межпарламентской ассамблеи НАТО

"Следующей весной состоится первая межпарламентская ассамблея НАТО, которая будет проведена в Украине. И нам необходимо постановление, которое создаст оргкомитет и даст нам основания для проведения этой ассамблеи", - заявил Парубий.

Напомним, в середине декабря 2018-го Верховная рада приняла за основу закон о военной стандартизации в соответствии с требованиями НАТО. Ранее сообщалось, что в Верховную раду внесут новый законопроект о приведении воинских званий в соответствие со стандартами НАТО.