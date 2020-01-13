Рада рассмотрит 5 евроинтеграционных законопроектов на этой неделе

Верховная рада Украины рассмотрит пять евроинтеграционных законопроектов на этой неделе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что Кабмин просит ВР поддержать данные проекты законов.

"Приятно, что 5 законопроектов, включенных в повестку дня на эту неделю, относятся к парламентско-правительственной дорожной карте евроинтеграционной. Правительство просит поддержать упомянутые законопроекты по защите интеллектуальной собственности", - заявил Кулеба.

Напомним, в конце ноября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил 16 законопроектов и постановлений для европейской интеграции Украины.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров не имеет никакого сомнения, что европейский вектор Украины является правильным выбором, и она будет продолжать двигаться в этом направлении. Он подчеркнул, что одна из задач, стоящих перед украинским правительством - обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.