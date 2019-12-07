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Гончарук анонсировал обновление соглашения об Ассоциации ЕС

Новости » Политика     07.12.2019 - 02:22
Гончарук анонсировал обновление соглашения об Ассоциации ЕС
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам Гончарука, Украину, в частности, интересует "промышленный безвиз"

Кабинет министров не имеет никакого сомнения, что европейский вектор Украины является правильным выбором, и она будет продолжать двигаться в этом направлении. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук после встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером, сообщает РБК-Украина.

По его словам, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством - обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.

"Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать ее максимально эффективной, удобной и успешной для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является свершившимся выбором, и он подтверждает свою эффективность", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, Украину в частности, интересует "промышленный безвиз" – ACAA agreement – "договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами".

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в план реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины сделал публичными данные системы мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Онлайн-система была разработана несколько лет назад, но оставалась закрытой.

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Новости Украины Евросоюзсоглашение об ассоциацииевроинтеграцияАлексей Гончарук
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