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Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе, - Кравчук

Автор: Инна Собора

В ближайшее время ожидается трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная рада, вероятно, рассмотрит на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы фракции СН Евгению Кравчук в эфире "Украина 24".

По ее словам, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после предтавления кандидатов.

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" - ред.), - уточнила Кравчук.

После этого будет запущен официальный процесс.

"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", - добавила Кравчук.

Ранее стало известно, что "Слуга народа" после совещания в Трускавце представит кадровые изменения в Кабмине.

Напомним," Слуги народа " проведут заседание в Трускавце в течение 1-3 октября.

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