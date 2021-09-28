Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже на наступному тижні, - Кравчук

Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох очільників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна рада, ймовірно, розгляне на наступному тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави фракції СН Євгенію Кравчук в ефірі "Україна 24".
За її словами, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після предтавлення кандидатів.
"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу", - ред.), - уточнила Кравчук.
Після цього буде запущений офіційний процес.
"Тому я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі", - додала Кравчук.
Раніше стало відомо, що "Слуга народу" після наради в Трускавці представить кадрові зміни в Кабміні.
Нагадаємо, "Слуги народу" проведуть засідання в Трускавці протягом 1-3 жовтня.