Рада рассмотрела почти 3200 правок к земреформе, нардепы поддержали одну

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 5 марта, рассмотрела уже 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли. В сессионном зале сегодня была поддержана одна правка, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, депутатам осталось рассмотреть менее тысячи правок ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Так, нардепы поддержали правку под номером 3017, она носит технический характер и исправляет ошибки в нумерации закона о госрегистрации прав и недвижимого. За нее проголосовали 244 депутата Рады.

Напомним, по состоянию на среду народные депутаты рассмотрели более 2500 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Еще в начале февраля депутаты Рады приступили к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы в первый день рассмотрения, 6 февраля, блокировали президиум ВР.

Добавим также, в СН надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, о чем заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Подчеркнем, на этой неделе у парламентариев возникло два внеочередных заседания именно потому, что до окончания рассмотрения закона о рынке земли они не могут рассматривать другие вопросы.