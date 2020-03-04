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Рада в среду прошла более 2500 правок к закону о рынке земли

Новости » Политика     04.03.2020 - 14:02
Рада в среду прошла более 2500 правок к закону о рынке земли
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в законопроекте более четырех тысяч правок

Верховная рада Украины по состоянию на среду, 4 марта, рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Однако ни одну нардепы не поддержали, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, депутаты Рады рассмотрели 2516 правок из 4018 ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Напомним, по состоянию на вторник народные депутаты рассмотрели более 2300 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

В частности, парламент 6 февраля вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президиум ВР.

Добавим также, в парламентской фракции "Слуга народа" надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, о чем заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

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