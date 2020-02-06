Рада рассмотрела менее 20 правок по земреформе и ушла на перерыв

Верховная рада Украины рассмотрела менее 20 правок к законопроекту о рынке земли и ушла на перерыв до 16:00, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в ходе утреннего пленарного заседания парламентарии рассмотрели лишь 15 правок из 4 тысяч.

Напомним, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. Так, глава фракции Давид Арахамия подчеркнул, что фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки, хотя ранее о такой возможности сообщали источники РБК-Украина.

Так, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. При этом некоторые депутаты блокируют президиум Верховной рады.

Ранее РБК-Украина писало, что во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.

Добавим также, парламентарии продлили работу ВР в четверг до 19:30. За продление проголосовали 226 нардепов. Изначально предлагалось продлить заседание до 20:00.