Рада рассмотрела почти 200 поправок к законопроекту о нацбезопасности

Парубий надеется на более динамичную работу парламента в четверг

Верховная рада Украины в среду, 20 июня 2018 года, рассмотрела почти 200 поправок к законопроекту №8068 "О национальной безопасности Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

"Завтра со 197-й поправки начинаем рассмотрение. Я прошу тоже комитет учесть сегодняшнее обсуждение, чтобы во время заседания можно было учесть те предостережения, которые были высказаны во время рассмотрения. Я очень рассчитываю, что завтра мы будем работать более динамично", - отметил спикер ВР Андрей Парубий.

Напомним, ранее глава Рады отмечал, что парламент в четверг должен проголосовать законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" во втором чтении. "Завтра в первой половине дня я планирую, что мы завершим обсуждение и перейдем к принятию решения", - отметил Парубий.

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит альянсу понимание структуры правоохранительных органов в Украине.