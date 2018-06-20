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Рада рассмотрела почти 200 поправок к законопроекту о нацбезопасности

НовостиПолитика    20.06.2018 - 14:31
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Парубий надеется на более динамичную работу парламента в четверг

Верховная рада Украины в среду, 20 июня 2018 года, рассмотрела почти 200 поправок к законопроекту №8068 "О национальной безопасности Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

"Завтра со 197-й поправки начинаем рассмотрение. Я прошу тоже комитет учесть сегодняшнее обсуждение, чтобы во время заседания можно было учесть те предостережения, которые были высказаны во время рассмотрения. Я очень рассчитываю, что завтра мы будем работать более динамично", - отметил спикер ВР Андрей Парубий.

Напомним, ранее глава Рады отмечал, что парламент в четверг должен проголосовать законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" во втором чтении. "Завтра в первой половине дня я планирую, что мы завершим обсуждение и перейдем к принятию решения", - отметил Парубий.

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит альянсу понимание структуры правоохранительных органов в Украине.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Служба безопасности Украины, Верховная Рада, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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