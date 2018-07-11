Рада рассматривала поправки к законопроекту о пропавших без вести в пустом зале

По состоянию на 13:30 в сессионном зале находилось до 40 парламентариев

Народные депутаты в среду, 11 июля, рассматривали поправки ко второму чтению законопроекта №5435 "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" в почти пустом зале, передает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на 13:30 в сессионном зале находилось до 40 народных депутатов.

У порожній сесійній залі Ради розглядається законопроект 5435 «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Середа, 11 липня 2018 р.

Следует подчеркнуть, что часть парламентариев находились на заседании комитета по вопросам правовой политики и правосудия, где в 12:00 началось рассмотрение внесения изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Напомним, украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призывает Российскую Федерацию (РФ) к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.

В начале недели первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко напомнила, что более 300 граждан Украины пропали без вести, и призвала парламент проголосовать законопроект о статусе пропавших без вести № 5435 на этой неделе.

Комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендовал парламенту принять данный проект закона во втором чтении.