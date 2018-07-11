Рада розглядала правки до законопроекту про зниклих безвісти у порожній залі

Станом на 13:30 у сесійній залі знаходилося до 40 парламентарів

Народні депутати у середу, 11 липня, розглядали поправки до другого читання законопроекту №5435 "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" у майже порожній залі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, станом на 13:30 у сесійній залі перебувало до 40 народних депутатів.

У порожній сесійній залі Ради розглядається законопроект 5435 «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Середа, 11 липня 2018 р.

Слід підкреслити, що частина парламентарів перебували на засіданні комітету з питань правової політики і правосуддя, де о 12:00 годині розпочався розгляд внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Нагадаємо, українська сторона в тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу закликає Російську Федерацію (РФ) до участі у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти.

На початку тижня перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко нагадала, що понад 300 громадян України пропали безвісти, та закликала парламент проголосувати законопроект про статус зниклих без вести № 5435 на цьому тижні.

Комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендував парламенту схвалити даний проект закону у другому читанні.