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Геращенко призывает Раду проголосовать законопроект о статусе пропавших без вести

НовостиПолитика    18.06.2018 - 12:39
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Замглавы ВР напомнила, что более 300 граждан Украины пропали без вести

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призывает парламент проголосовать законопроект о статусе пропавших без вести № 5435 на этой неделе. Об этом она сказала во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Геращенко напомнила, что более 300 граждан Украины пропали без вести.

"Я очень прошу, чтобы на этой неделе был поставлен во втором чтении законопроект, который очень ждут семьи пропавших без вести. На сегодняшний день мы имеем более 300 пропавших без вести. Я хочу, чтобы на этой неделе мы приняли закон № 5435", - заявила замглавы парламента.

Напомним, комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект № 5435 "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Верховная Рада, пропавшие без вести  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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