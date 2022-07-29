Рада расширила список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации: кого не заберут в армию

Украинцев, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации. Рада приняла соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
В частности, призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
Ранее Верховная рада Украины поддержала этот законопроект в первом чтении. За основу проголосовало 298 депутатов.
Как известно, в Украине с 25 ферваля проходит всеобщая мобилизация. 22 мая депутаты ВР приняли законопроект о продлении мобилизации до 23 августа.
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