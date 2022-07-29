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Рада розширила список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації: кого не заберуть в армію

Фото: Рада розширила список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Українців, які втратили близьких родичів в результаті повномасштабної війни, не призиватимуть на військову службу під час загальної мобілізації. Рада прийняла відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Зокрема, призову не підлягають військовозобов'язані жінки і чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванню збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.

Раніше Верховна рада України підтримала цей законопроект у першому читанні. За основу проголосувало 298 депутатів.

Як відомо, в Україні з 25 лютого проходить загальна мобілізація. 22 травня депутати ВР ухвалили законопроект про продовження мобілізації до 23 серпня.

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