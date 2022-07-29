Рада розширила список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації: кого не заберуть в армію

Українців, які втратили близьких родичів в результаті повномасштабної війни, не призиватимуть на військову службу під час загальної мобілізації. Рада прийняла відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Зокрема, призову не підлягають військовозобов'язані жінки і чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, а також при забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванню збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра.