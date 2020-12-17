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Рада в пятницу рассмотрит назначение министра по вопросам ветеранов

Автор: Роман Тверденко

Верховная рада Украины в пятницу, 18 декабря, рассмотрит вопрос назначения министра по вопросам ветеранов. На пост претендует Юлия Лапутина.

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Вопрос о кадровом назначении включен в повестку дня Рады.

Назначение Лапутиной стоит вторым в повестке пятницы, не учитывая час вопросов к Кабинету министров, который состоится в начале заседания.

Ранее было известно, что профильный парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагал своего кандидата на пост министра ветеранов - Александра Порхуна.

Отметим, в четверг Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки, а Романа Лещенко - министром аграрной политики.

В то же время, депутаты провалили назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром и министром энергетики.

Также сегодня Рада изменила график своей работы в январе в связи с ужесточением карантина для противодействия коронавирусу. Народные депутаты проведут одну пленарную неделю вместо двух.

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