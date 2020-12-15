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"Слуга народа" на фракции обсудила назначения в Кабмин: что решили

Киев, Вторник 15 декабря 2020 21:48
"Слуга народа" на фракции обсудила назначения в Кабмин: что решили
Фото: заседание "Слуги народа" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского завершилось. Монобольшинство обсуждало кадровые изменения в Кабинете министров.

Об этом рассказал нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам Качуры, на заседании заслушали четырех кандидатов на должности:

  • первого вице-премьера, министра энергетики - Юрия Витренко;
  • министра образования и науки - Сергея Шкарлета;
  • министра по делам ветеранов - Юлию Лапутину;
  • министра аграрной политики - Романа Лещенко.

Нардеп добавил, что профильный парламентский комитет предложил своего кандидата на пост министра ветеранов. Комитет предлагает назначить Александра Порхуна.

"В целом возражений не было практически по всем кандидатам, за исключением Министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет еще сигнальное голосование в партийном чате", - отметил он.

Кроме того, как рассказал Качура, из-за необходимости дополнительных консультаций, заявления об отставке министров ветеранов и экологии, скорее всего, нардепы рассмотрят в пятницу.

Напомним, до этого заместитель председателя фракции Александр Корниенко говорил, что завтра парламент рассмотрит увольнение министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, а назначение новых министров ожидается в четверг, 17 декабря.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныназначениефракцияСлуга народа

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