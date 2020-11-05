Рада в пятницу может рассмотреть назначение двух судей КСУ

Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Верховная рада в пятницу, 6 ноября может рассмотреть вопрос о назначении двух судей Конституционного суда. Однако, если этот вопрос будет в повестке дня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

С точки зрения процедуры, отметила народный депутат, все было соблюдено, поэтому парламент может рассмотреть этот вопрос.

"Это может быть в повестке дня. С точки зрения процедуры, там все соблюдено, и конкурс, и комитет принял кандидатуры. Конкурс проводился еще в начале года. Если это будет в повестке дня, Рада может рассмотреть этот вопрос", - пояснила она.

Отметим, сегодня кандидат на должность судьи КСУ Руслан Сидорович в своем Facebook написал, что парламент 6 ноября будет рассматривать вопрос назначения судей. Он также обнародовал приглашение на заседание парламента.

Фото: приглашение на заседание Рады (facebook.com Ruslan Sydorovych)

Напомним, сегодня появилась информация, что судьи, которые не поддержали отмену ответственности за недостоверное декларирование, отказались участвовать в работе Конституционного суда.

Кроме того, недавно более 200 народных депутатов призвали судей КСУ, которые поддержали скандальное решение, добровольно уйти в отставку или сложить полномочия.