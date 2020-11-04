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КСУ взял к рассмотрению заявление нардепов с призывом судей уйти в отставку

Киев, Среда 04 ноября 2020 12:51
КСУ взял к рассмотрению заявление нардепов с призывом судей уйти в отставку
Фото: КСУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Конституционный суд Украины зарегистрировал и взял к рассмотрению заявление от народных депутатов, в котором судей КСУ призвали уйти в отставку. Соответствующее заявление накануне подал глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Заявление было подано в КСУ сегодня, 4 ноября.

"В секретариате Конституционного суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - сообщили в КСУ.

Напомним, обращение к судьям Конституционного суда с призывом самостоятельно уйти в отставку поддержали более 200 народных депутатов. Документ подписали нардепы из "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "Доверие".

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал ход более 100 уголовных производств по данному факту. Одно дело об недостоверное декларирование уже закрыли.

В итоге президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.

Однако позже президент призвал судей КСУ самостоятельно уйти в отставку.

Также РБК-Украина писало, что большинство украинцев негативно относятся к решению КСУ об отмене ответственности за недостоверное декларирование.

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