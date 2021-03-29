Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за ситуации на Донбассе

Верховная рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Заседание может состояться во вторник, 30 марта.

По ее словам, сегодня после обеда согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня.

"Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе", - заявила Кравчук.