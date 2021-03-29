UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за ситуации на Донбассе

Автор: Игорь Литвиненко

Верховная рада может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Заседание может состояться во вторник, 30 марта.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, сегодня после обеда согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня.

"Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе", - заявила Кравчук.

Напомним, в пятницу на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли сразу четыре украинских военных, еще двое получили ранения.

Как писало РБК-Укриана, президент Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран нормандского формата.

Отметим, завтра парламент проведет также два внеочередных заседания. Среди прочего на заседании рассмотрят вопрос оказания помощи предпринимателям из-за карантина. Всего на повестку дня будут вынесены 19 вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассВерховная Радавнеочередное заседаниеЕвгения Кравчук
Читайте также
Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе
Обострение: Зеленский хочет обсудить ситуацию на Донбассе с "нормандской четверкой"
Прогноз погоды