Рада проведет внеочередное заседание в четверг
Фото: спикер Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада Украины на этой неделе проведет внеочередное заседание. Оно запланировано на четверг, 7 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на согласительный совет.
"От 153 народных депутатов поступило предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00. Инициатор (Антон, - ред.) Поляков", - отметил спикер Дмитрий Разумков.
Напомним, ранее Разумков опроверг, что его отзыв с поста спикера Верховной рады может состояться во вторник-среду.
Кроме того, стало известно, что парламент примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года.