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Рада проведет внеочередное заседание в четверг

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 11:31
Рада проведет внеочередное заседание в четверг Фото: спикер Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины на этой неделе проведет внеочередное заседание. Оно запланировано на четверг, 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на согласительный совет.

"От 153 народных депутатов поступило предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00. Инициатор (Антон, - ред.) Поляков", - отметил спикер Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее Разумков опроверг, что его отзыв с поста спикера Верховной рады может состояться во вторник-среду.

Кроме того, стало известно, что парламент примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года.

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Верховная рада Внеочередное заседание Рады
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