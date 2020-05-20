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ВР отправила на доработку закон о приватизации земель с/х предприятий

Новости » Политика     20.05.2020 - 17:00
ВР отправила на доработку закон о приватизации земель с/х предприятий
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Направление на повторное первое чтение поддержали 315 нардепов

Верховная рада Украины отправила на доработку законопроект №3012-1 о внесении изменений в Земельный кодекс о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Направление на повторное первое чтение поддержали 315 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагалось установить следующий порядок приватизации земель государственных или коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций.

Предусматривалось установить правило, согласно которому приватизация земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий может осуществляться как в процессе приватизации самих предприятий, так и без принятия решения об их приватизации, на основании решения органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а также при ликвидации предприятий.

Напомним, 27 апреля глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2178-10. Документ уже опубликован и частично вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радасельхозпроизводствоаграрии
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