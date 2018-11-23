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Рада може провалити розгляд змін до Податкового кодексу

Новини » Політика    23.11.2018 - 04:52
Рада може провалити розгляд змін до Податкового кодексу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Без ухвалення правок до Податкового кодексу парламент не зможе перейти до бюджету

Верховна рада України може провалити розгляд змін до Податкового кодексу. Про це РБК-Україна розповів Секретар Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Олег Кришин. 

"Частина поправок не влаштовує одну фракцію, частину інших не влаштовує. Наразі є ризик не ухвалити зміни до Податкового кодексу. Є така вірогідність. Тоді доведеться вносити або новий законопроект або завтра або через тиждень повертатись до розгляду. Можливі різні сценарії, але це форс-мажор", - розповів Кришин

"Якщо наразі не будуть прийняті зміни до Податкового кодексу - ми не можемо входити у Держбюджет. Це поставить на паузу весь бюджетний процес", - додав він.

Заступник голови комітету з питань бюджету Сергій Мельник у коментарі РБК-Україна також пояснив, що в Раді немає консенсусу проголосувати за поправки. 

"Багато дуже різних лобістських пропозицій по правкам до Податкового кодексу. Дуже складно знайти компроміс. Тому не проходять правки, які стосуються окремих речей. Групи депутатів не підтримують, бо не проходять їх правки", - розповів Мельник

Нагадаємо, нардепи приступили до розгляду змін до Податкового кодексу. Після прийняття змін до Податкового кодексу Рада приступить до розгляду бюджету.

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