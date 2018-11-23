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Рада провалила закон о стимулировании повышения конкуренции в госзакупках

Новости » Политика    23.11.2018 - 04:29
Рада провалила закон о стимулировании повышения конкуренции в госзакупках
Иллюстративное фото (twitter.com/TheBankova)

Ожидалось, что принятие закона снизит возможность давления на заказчиков в сфере госзакупок

Верховная рада провалила в первом чтении законопроект №8265 для стимулирования повышения конкуренции в сфере государственных закупок, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, проект не получил достаточной поддержки в сессионном зале. За его принятие за основу проголосовали лишь 166 нардепов, затем депутаты ВР не смогли вернуться к его голосованию.

"Объявляю отклоненным законопроект №8265", - объявил спикер парламента Андрей Парубий.

Проектом предлагалось внести изменения, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок и создания давления на заказчиков. Ожидалось, что закон обеспечит соответствующее право субъектов хозяйствования на обжалование процедур закупок в соответствии с принципами осуществления публичных закупок.

Напомним, комитет ВР поддержал принятие изменений в Налоговый кодекс.  Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

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