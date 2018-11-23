Рада провалила закон про стимулювання підвищення конкуренції в держзакупівлях

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Очікувалося, що прийняття закону знизить можливість тиску на замовників у сфері держзакупівель

Верховна рада проголосувала в першому читанні законопроект №8265 для стимулювання підвищення конкуренції у сфері державних закупівель, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, проект не отримав достатньої підтримки в сесійній залі. За його прийняття за основу проголосували лише 166 нардепів, потім депутати ВР не змогли повернутися до його голосування.

"Оголошую відхиленим законопроект №8265", - оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.

Проектом пропонувалося внести зміни, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель та створення тиску на замовників. Очікувалося, що закон забезпечить відповідне право суб'єктів господарювання на оскарження процедур закупівель відповідно до принципів здійснення публічних закупівель.

Нагадаємо, комітет ВР підтримав ухвалення змін до Податкового кодексу. Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".