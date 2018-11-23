ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада провалила закон про стимулювання підвищення конкуренції в держзакупівлях

Новини » Політика    23.11.2018 - 04:29
Рада провалила закон про стимулювання підвищення конкуренції в держзакупівлях
Ілюстративне фото (twitter.com/TheBankova)

Очікувалося, що прийняття закону знизить можливість тиску на замовників у сфері держзакупівель

Верховна рада проголосувала в першому читанні законопроект №8265 для стимулювання підвищення конкуренції у сфері державних закупівель, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, проект не отримав достатньої підтримки в сесійній залі. За його прийняття за основу проголосували лише 166 нардепів, потім депутати ВР не змогли повернутися до його голосування.

"Оголошую відхиленим законопроект №8265", - оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.

Проектом пропонувалося внести зміни, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель та створення тиску на замовників. Очікувалося, що закон забезпечить відповідне право суб'єктів господарювання на оскарження процедур закупівель відповідно до принципів здійснення публічних закупівель.

Нагадаємо, комітет ВР підтримав ухвалення змін до Податкового кодексу. Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Бюджет-2019: нардепи приступили до розгляду змін до Податкового кодексу Бюджет-2019: комітет ВР підтримав прийняття змін до Податкового кодексу
Новини України Верховна Радазаконопроект
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся