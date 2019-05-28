Рада провалила закон о сокращении рабочего дня для беременных

Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №7113 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о повышении гарантий социальной защиты беременных женщин". Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документ за основу поддержали лишь 147 нардепов, за его направление в комитет на доработку проголосовал 151 парламентарий, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 147 депутатов ВР. После этого спикер Рады объявил об отклонении документа.

Законом предлагалось дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 178-1. Этой нормой предусматривалось в обязательном порядке сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения работающих женщин с момента, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы. Автор документа отмечал, что установление для указанной категории женщин сокращенной продолжительности рабочего времени должно быть не только правом беременных женщин, а обязанностью предприятия, организации.

"Законопроект разработан с целью повышения социально-экономических гарантий защиты беременных женщин, обеспечения им здорового материнства, рождения и развития здорового ребенка путем совершенствования национального трудового законодательства и внесения соответствующих изменений в Кодекс законов о труде Украины", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, в апреле 2014 года комитет ВР по вопросам социальной политики и труда рекомендовал парламенту принять за основу проект закона №4105 "О внесении изменений в статью 51 Кодекса законов о труде Украины относительно защиты здоровья беременных женщин", которым также предлагалось сократить рабочий день для беременных на один час.

Как писало РБК-Украина, в июне 2015 года Кабинет министров Украины предложил Раде разрешить применять технические средства для проведения осмотра заключенных и их вещей, а также применять спецсредства и оружие к беременным женщинам.