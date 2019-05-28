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Рада провалила закон о сокращении рабочего дня для беременных

Новости » Политика    28.05.2019 - 13:33
Рада провалила закон о сокращении рабочего дня для беременных
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Документом предусматривалось сократить продолжительность рабочего дня на один час

Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №7113 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о повышении гарантий социальной защиты беременных женщин". Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документ за основу поддержали лишь 147 нардепов, за его направление в комитет на доработку проголосовал 151 парламентарий, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 147 депутатов ВР. После этого спикер Рады объявил об отклонении документа.

Законом предлагалось дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 178-1. Этой нормой предусматривалось в обязательном порядке сократить на один час продолжительность рабочего дня для всех без исключения работающих женщин с момента, когда они встали на учет по беременности, с сохранением средней заработной платы. Автор документа отмечал, что установление для указанной категории женщин сокращенной продолжительности рабочего времени должно быть не только правом беременных женщин, а обязанностью предприятия, организации.

"Законопроект разработан с целью повышения социально-экономических гарантий защиты беременных женщин, обеспечения им здорового материнства, рождения и развития здорового ребенка путем совершенствования национального трудового законодательства и внесения соответствующих изменений в Кодекс законов о труде Украины", - подчеркивается в пояснительной записке.

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Темы: Заседание Рады
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