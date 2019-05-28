Рада провалила закон про скорочення робочого дня для вагітних

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Документом передбачалося скоротити тривалість робочого дня на одну годину

Верховна рада України провалила у першому читанні законопроект №7113 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок". Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, документ за основу підтримали лише 147 нардепів, за його направлення у комітет на доопрацювання проголосував 151 парламентар, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 147 депутатів ВР. Після цього спікер Ради оголосив про відхилення документа.

Законом пропонувалося доповнити Кодекс законів про працю України новою статтею 178-1. Цією нормою передбачалося в обов’язковому порядку скоротити на одну годину тривалість робочого дня для всіх без виключення працюючих жінок з часу, коли вони стали на облік по вагітності, із збереженням середньої заробітної плати. Автор документу зазначає, що встановлення для зазначеної категорії жінок скороченої тривалості робочого часу повинно бути не тільки правом вагітних жінок, а обов'язком підприємства, організації.

"Законопроект розроблено з метою підвищення соціально-економічних гарантій захисту вагітних жінок, забезпечення їм здорового материнства, народження і розвитку здорової дитини шляхом вдосконалення національного трудового законодавства та внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у квітні 2014 рок про у комітет ВР з питань соціальної політики та праці рекомендував парламенту прийняти за основу ект закону №4105 "Про внесення змін до статті 51 Кодексу законів про працю України щодо захисту здоров'я вагітних жінок", яким також пропонувалося скоротити робочий день для вагітних на одну годину.

Як писало РБК-Україна, в червні 2015 року Кабінет міністрів України запропонував Раді дозволити застосовувати технічні засоби для проведення огляду ув'язнених і їх речей, а також застосовувати спецзасоби і зброю до вагітних жінок.