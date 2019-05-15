Рада провалила закон о продлении эксперимента по патронату над ребенком

Верховная рада Украины провалила законопроект №9523 "О внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты детей и поддержке семей с детьми" о продлении эксперимента по патронату над ребенком до 2027 года. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, нардепы рассматривали закон по полной процедуре.

Так, проект не получил достаточной поддержки в сессионном зале ни в целом, ни за основу.

"Я надеюсь, что комитет сможет... Думаю, доработаем и повторно вынесем", - прокомментировал глава парламента.

Проектом предусматривалось продление действия эксперимента по осуществлению патроната над ребенком в течение 2019-2027 годов, на период введения стратегии деинституциализации и создания и развития объединенных территориальных общин.

Добавим, в пояснительной записке указано, что на 10 января 2019 года создана 71 семья патронатных воспитателей.

Напомним, в декабре 2016 года Рада одобрила во втором чтении законопроект №4970 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (об оплате услуг патронатных воспитателей)". За документ проголосовали 278 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря президент Петр Порошенко подписал данный закон.