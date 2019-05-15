Рада провалила закон про продовження експерименту щодо патронату над дитиною

Верховна рада України провалила законопроект №9523 "Про внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми" щодо продовження експерименту щодо патронату над дитиною до 2027 року. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, нардепи розглядали закон за повною процедурою.

Так, проект не отримав достатньої підтримки у сесійній залі ні в цілому, ні за основу.

"Я сподіваюся, що комітет зможе… Думаю, доопрацюємо і повторно винесемо", - прокоментував глава парламенту.

Проектом передбачалося продовження дії експерименту із здійснення патронату над дитиною протягом 2019-2027 років, на період запровадження стратегії деінституціалізації та створення й розбудови об’єднаних територіальних громад.

Додамо, у пояснювальній записці вказано, що станом на 10 січня 2019 року створено 71 сім'ю патронатних вихователів.

Нагадаємо, в грудні 2016 року Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №4970 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо оплати послуг патронатних вихователів)". За документ проголосували 278 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня президент Петро Порошенко підписав цей закон.