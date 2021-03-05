Рада провалила закон о назначении и.о. глав горадминистраций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

На сегодня законодательством не урегулировано назначение временно исполняющего обязанности главы местных государственных администраций в случае отсутствия на работе главы администрации и всех его заместителей вследствие одновременной их болезни.

"С точки зрения действующего законодательства данный вопрос не урегулирован, потому что не предусмотрены исключительные ситуации одновременной длительного отсутствия на работе всех указанных должностных лиц", - говорится в пояснительной записке.

Предлагалось временно возложить обязанности председателя МДА на руководителя аппарата этой администрации, а в случае его временного отсутствия - на заместителя руководителя аппарата, а в случае отсутствия такой должности - на руководителя самостоятельного структурного подразделения аппарата МДА по обязательным информированием Офиса президента и Кабинета министров.