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Рада провалила закон о назначении и.о. глав горадминистраций

Новина українською → Украина, Пятница 05 марта 2021 11:45
Рада провалила закон о назначении и.о. глав горадминистраций Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отказалась урегулировать назначение исполняющих обязанности главы городской государственной администрации. Народные депутаты провалили соответствующий законопроект №4290.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

На сегодня законодательством не урегулировано назначение временно исполняющего обязанности главы местных государственных администраций в случае отсутствия на работе главы администрации и всех его заместителей вследствие одновременной их болезни.

"С точки зрения действующего законодательства данный вопрос не урегулирован, потому что не предусмотрены исключительные ситуации одновременной длительного отсутствия на работе всех указанных должностных лиц", - говорится в пояснительной записке.

Предлагалось временно возложить обязанности председателя МДА на руководителя аппарата этой администрации, а в случае его временного отсутствия - на заместителя руководителя аппарата, а в случае отсутствия такой должности - на руководителя самостоятельного структурного подразделения аппарата МДА по обязательным информированием Офиса президента и Кабинета министров.

Напомним, вчера Рада приняла за основу закон, согласно которому главы горадминистраций станут государственными служащими. За соответствующий законопроект №4298 проголосовали 229 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 1 марта президент Владимир Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Глава государства хочет углубить децентрализацию.

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