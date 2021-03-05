Рада провалила закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій
Верховна рада відмовилася врегулювати призначення виконуючих обов'язки глави міської державної адміністрації. Народні депутати провалили відповідний законопроект №4290.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Станом на сьогодні законодавством не врегульоване призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови місцевих державних адміністрацій у випадку відсутності на роботі голови адміністрації та всіх його заступників внаслідок одночасної їх хвороби.
"З точки зору чинного законодавства зазначене питання не врегульовано, бо не передбачено виключних ситуацій одночасної тривалої відсутності на роботі всіх вказаних посадових осіб", - сказано у пояснювальній записці.
Пропонувалося тимчасово покласти обов’язки голови МДА на керівника апарату цієї адміністрації, а у разі його тимчасової відсутності - на заступника керівника апарату, а у разі відсутності такої посади - на керівника самостійного структурного підрозділу апарату МДА за обов’язковим інформуванням Офісу президента та Кабінету міністрів.
Нагадаємо, вчора Рада прийняла за основу закон, згідно з яким голови міськадміністрацій стануть державними службовцями. За відповідний законопроект №4298 проголосували 229 парламентаріїв.
Як писало РБК-Україна, 1 березня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління. Глава держави хоче поглибити децентралізацію.