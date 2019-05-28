Рада провалила закон, яким з Податкового кодексу хотіли прибрати слово "інвалід"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також з кодексу пропонувалося вилучити формулювання "інвалід війни" і "дитина-інвалід"

Верховна рада України провалила в першому читанні урядовий законопроект №8402 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", яким передбачалося прибрати з кодексу слово "інвалід". Про це оголосив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за основу документ підтримали лише 186 парламентарів. Не вистачило в сесійній залі і голосів для повернення закону на доопрацювання в профільний комітет і Кабінету міністрів.

"На жаль, проект закону відхилений", - зазначив глава Ради.

Зокрема, документом пропонувалося привести чинне законодавство в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї.

"Передбачається внести зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується слова "інвалід", "інвалід війни" і "дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "людина з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах", - наголошується у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в кінці травня 2018 року Кабінет міністрів України запропонував парламенту прийняти законопроект №8402 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", яким передбачалося прибрати з кодексу слово "інвалід".

Як писало РБК-Україна, Кабмін також пропонував ВР прибрати з декрету про держмито і закону про судовий збір слово "інвалід".