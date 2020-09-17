Рада провалила закон Кабміну для погашення боргів на ринку електроенергії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада провалила закон для погашення боргів на ринку електроенергії. Народні депутати не підтримали у першому читанні відповідний законопроект авторства Кабінету міністрів №3960.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ за основу підтримали лише 189 парламентарів. За направлення проекту на доопрацювання у профільний комітет і суб'єкту законодавчої ініціативи в залі також не вистачило голосів. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про відхилення проекту закону.

Закон пропонував зміну до статті 6 закону про державний бюджет на 2020 рік.

Документом пропонувалося надання держгарантій за рішенням Кабміну для виконання боргових зобов’язань суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який здійснює діяльність у сфері виробництва та/або передачі електроенергії в Україні, перед міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, в липні президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".

Як писало РБК-Україна, в червні ВР схвалила в другому читанні законопроект №2386.

За основу законопроект нардепи схвалили ще в кінці квітня, за нього проголосували 258 парламентаріїв.