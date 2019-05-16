Раде рекомендуют обратиться к Кабмину из-за загрязнения в бассейне 2 рек

Фото: заседание комитета (komekolog.rada.gov.ua)

В постановлении президенту предлагают объявить чрезвычайную экологическую ситуацию в бассейне 2 рек

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной раде обратиться к Кабинету министров и президенту по поводу признания бассейна рек Хомора и Случь зоной чрезвычайной экологической ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, Раде рекомендуют принять проект постановления №10162 "О преодолении негативных последствий экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь".

Проектом предлагается:

Кабинету министров Украины осуществить представление президенту Украины о признании бассейна рек Хомора и Случь на территории Полонского района Хмельницкой области и Барановского и Новоград-Волынского районов Житомирской области зоной чрезвычайной экологической ситуации;

президенту Украины - объявить бассейн рек Хомора и Случь зоной чрезвычайной экологической ситуации.

"Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной раде принять проект постановления о преодолении негативных последствий экологической ситуации в бассейне рек Хомора и Случь", - говорится в сообщении.

Так, в пояснительной записке авторы проекта постановления отмечают, что в течение четырех лет в реки Хомора (Хмельницкая область) и Случь (Хмельницкая, Житомирская и Ровенская области) делают опасные промышленные выбросы. Виновниками загрязнения органы исполнительной власти, местного самоуправления и местные жители называют ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика - Украина" и КП "Полонное тепловодоснабжение", расположенные в Хмельницкой области.

Напомним, в феврале Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года, документ поддержал 241 нардеп.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября 2018-го министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, вызванная вооруженной агрессией Российской Федерации экологическая катастрофа на Донбассе грозит всей Европе.