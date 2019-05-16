Порошенко подписал закон о кредите на очистку воды в Мариуполе

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь

Президент Петр Порошенко подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Об это он написал в Twitter.

Согласно условиям договора между Украиной и Францией около 64 млн евро будут выделены на финансирование проекта.

"Подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Соответствующий договор между правительствами Украины и Франции ратифицировал украинский парламент. По договору будут выделены около 64 млн евро на финансирование этого проекта", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что отсутствие качественной питьевой воды было многолетней проблемой города.

"Давно работали с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко над решением вопроса обеспечения водоснабжения. Благодарен и нашим партнерам - Французской Республике, которые помогают Украине в решении этой проблемы", - сказал он.

Напомним, Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией о кредите в размере 64 млн евро на финансирование снабжения питьевой воды в Мариуполе. Законопроект №0218 поддержали 258 нардепов.

Документ предусматривает создание за счет использования современных технологий, резервных источников водоснабжения города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций

Отметим, согласно пояснительной записке, договор предусматривает предоставление Францией кредита в размере, который не превышает 64 млн евро на срок 30 лет. Предусмотрен льготный период 10 лет. В законе определен порядок финансирования и порядок возврата кредита, включая начисление процентов за просроченные платежи, другие существенные условия договора.