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Рада просит ЕС и другие страны не признавать "референдумы" на оккупированных территориях

Фото: Рада призвала мир не признавать "референдумы" оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада призывает другие государства и международные организации не признавать так называемые "референдумы", которые Россия может провести на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7598.

Парламент принял соответсвующий документ на заседании 29 июля. Его поддержали 299 народных депутатов.

Обращение адресовано ООН, Европейской комиссии, Европарламенту, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, а также правительствам и парламентам государств мира.

Нардепы отметили, что в случае проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ Украина будет считать их результаты такими, что не имеют никаких правовых последствий.

Рада просит международное сообщество поспособствовать уголовно-правовому преследованию организаторов "референдумов" и коллаборантов. Самих жителей временно оккупированных территорий призвали не участвовать в незаконных мероприятиях.

Также парламент призвал мир к усилению экономического и политического давления на Россию как спонсора терроризма, чтобы остановить агрессию против Украины.

Напомним, СБУ разоблачила планы России по проведению "референдума" для незаконного присоединения временно оккупированных территорий востока Украины.

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