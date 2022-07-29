ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада просит ЕС и другие страны не признавать "референдумы" на оккупированных территориях

Новина українською →
Киев, Пятница 29 июля 2022 13:37
Рада просит ЕС и другие страны не признавать "референдумы" на оккупированных территориях Фото: Рада призвала мир не признавать "референдумы" оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада призывает другие государства и международные организации не признавать так называемые "референдумы", которые Россия может провести на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7598.

Парламент принял соответсвующий документ на заседании 29 июля. Его поддержали 299 народных депутатов.

Обращение адресовано ООН, Европейской комиссии, Европарламенту, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, а также правительствам и парламентам государств мира.

Нардепы отметили, что в случае проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ Украина будет считать их результаты такими, что не имеют никаких правовых последствий.

Рада просит международное сообщество поспособствовать уголовно-правовому преследованию организаторов "референдумов" и коллаборантов. Самих жителей временно оккупированных территорий призвали не участвовать в незаконных мероприятиях.

Также парламент призвал мир к усилению экономического и политического давления на Россию как спонсора терроризма, чтобы остановить агрессию против Украины.

Напомним, СБУ разоблачила планы России по проведению "референдума" для незаконного присоединения временно оккупированных территорий востока Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Референдум Война в Украине
NEWS
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине