Рада просить ЄС та інші країни не визнавати "референдуми" на окупованих територіях

Верховна рада закликає інші держави та міжнародні організації не визнавати так звані "референдуми", які Росія може провести на окупованих нею територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №7598.

Парламент ухвалив відповідний документ на засіданні 29 липня. Його підтримали 299 народних депутатів.

Звернення адресоване ООН, Європейській комісії, Європарламенту, Раді Європи та їхнім парламентським асамблеям, а також урядам і парламентам держав світу.

Нардепи зазначали, що у разі проведення псевдореферендумів про "приєднання" до РФ Україна вважатиме їх результати такими, що не мають жодних правових наслідків.

Рада просить міжнародне співтовариство посприяти кримінально-правовому переслідуванню організаторів "референдумів" та колаборантів. Самих жителів тимчасово окупованих територій закликали не брати участь у незаконних заходах.

Також парламент закликав світ до посилення економічного та політичного тиску на Росію як спонсора тероризму, щоб зупинити агресію проти України.