Рада проголосувала за надання статусу УБД добровольцям без контракту

Парламент проголосував за надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації стали на захист України, але не змогли укласти контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram .

Железняк повідомив, що депутати в цілому проголосували за законопроєкт №7322. Мова йде про визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ.

Нагадаємо, що понад половина українців (54%) мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ще 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках.

Уряд України планує у 2023 році затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації. Нова програма буде направлена на допомогу ветеранам війни.

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