Рада продовжила звільнення від мит та ПДВ імпорту дронів та комплектуючих до боєприпасів

Верховна Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік. В тому числі продовжується звільнення від мит та ПДВ дронів і комплектуючих до боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними законопроєкт №12266 про зміни у Податковий кодекс підтримав 331 депутат, законопроєкт №12267 зміни в Митний кодекс підтримали 335 депутатів.
Зміни, зокрема, передбачають:
Крім того, передбачена підтримку благодійників і волонтерів:
Також продовженні ПДВ-пільги для українського кіно на час воєнного стану., скасування оцінки для ринку вживаних авто та повна фіскалізація грального бізнесу.
Як зазначив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, пільги на електромобілі будуть діяти упродовж наступного року. "Пільги діють до 01.01.2026 року. А потім так, припиняться", - написав він.
Нагадаємо, під час війни імпорт більшості військової техніки в Україну звільнений від податків. Минулого року Рада підтримала введення податкових і митних пільг для виробників дронів на час воєнного стану. Крім того, Рада ухвалила закон, яким продовжується ще на 2024 рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць. Крім того,