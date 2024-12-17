Рада продлила освобождение от пошлин и НДС импорта дронов и комплектующих к боеприпасам

Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продлено освобождение от таможенных пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным законопроект №12266 об изменениях в Налоговый кодекс поддержал 331 депутат, законопроект №12267 изменения в Таможенный кодекс поддержали 335 депутатов.
Изменения, в частности, предусматривают:
Кроме того, предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров:
Также продлении НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отмена оценки для рынка подержанных авто и полная фискализация игорного бизнеса.
Как отметил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, льготы на электромобили будут действовать в течение следующего года. "Льготы действуют до 01.01.2026 года. А потом да, прекратятся", - написал он.
Напомним, во время войны импорт большинства военной техники в Украину освобожден от налогов. В прошлом году Рада поддержала введение налоговых и таможенных льгот для производителей дронов на время военного положения. Кроме того, Рада приняла закон, которым продлевается еще на 2024 год льгота на ввозной НДС при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидронових ружей. Кроме того,