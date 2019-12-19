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Рада продлила запрет открывать дела о банкротстве "Черноморнефтегаза"

Новости » Политика     19.12.2019 - 17:35
Рада продлила запрет открывать дела о банкротстве "Черноморнефтегаза"
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Запрет продлили до конца 2022 года

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект № 2432, который предусматривает запрет открывать дела о банкротстве "Черноморнефтегаза" до конца 2022 года, передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие документа за основу проголосовали 290 нардепов, а в целом его поддержали 294 депутата ВР.

В частности, в документе прописано, что дела о банкротстве Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" до 31 декабря 2022 года не открываются. При этом открытие производства подлежат прекращению, кроме случаев, когда ликвидация происходит по решению собственника.

Напомним, в конце ноября 2018 года Верховная рада VIII созыва поддержала за основу и в целом законопроект №8338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по восстановлению деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз". Тогда документ поддержали 236 парламентариев.

Данный законопроект №8338 для восстановления деятельности "Черноморнефтегаза" внесли в Верховную раду в мае 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина ранее, пятый президент Петр Порошенко подписал закон о стабилизации работы "Черноморнефтегаза" в Крыму, которым накладывается мораторий на начало банкротства компании до 2019 года.

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