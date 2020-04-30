Рада продлила работу ВСК по расследованию взрывов боеприпасов на складах

Верховная рада Украины продлила работу Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3384. За него проголосовали 332 парламентария.

Документом предусматривается принять к сведению предварительный отчет ВСК, а также продолжить работу комиссии на шесть месяцев, по истечении которых заслушать на пленарном заседании ВР окончательный отчет комиссии.

Напомним, глава Временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркивал, что работу ВСК необходимо продолжить. Работу комиссии предлагалось продлить еще на полгода.

Как писало РБК-Украина, ранее Арахамия сообщал, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) произошел из-за взрыва заложенных в землю подрывных зарядов. Так, экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар, был подрыв специальных зарядов. В результате взрыва образовалась огромная воронка. Всего было обнаружено около 10 подобных воронок.