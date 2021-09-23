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Рада продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах     

Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах. Решение поддержали 288 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады.

После голосования первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв. По его словам, рассмотрение закона об олигархах во втором чтении начнется в 12:30.

Подробнее о стратегии президентской силы читайте в материале РБК-Украина "На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами".

В частности, после принятия закона об олигархах Рада в будущем должна принять закон о лоббизме, о реформе Антимонопольного комитета и о политических партиях.

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Верховная радаЗакон об олигархах