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Рада продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах     

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 11:55
Рада продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах      Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины продлила пленарный день до конца рассмотрения закона об олигархах. Решение поддержали 288 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады.

После голосования первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв. По его словам, рассмотрение закона об олигархах во втором чтении начнется в 12:30.

Подробнее о стратегии президентской силы читайте в материале РБК-Украина "На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами".

В частности, после принятия закона об олигархах Рада в будущем должна принять закон о лоббизме, о реформе Антимонопольного комитета и о политических партиях.

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Верховная рада Закон об олигархах
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