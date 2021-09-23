Рада продовжила пленарний день до кінця розгляду закону про олігархів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада України продовжила пленарний день до кінця розгляду закону про олігархів. Рішення підтримали 288 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради.
Після голосування перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву. За його словами, розгляд закону про олігархів у другому читанні почнеться о 12:30.
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Детальніше про стратегію президентської сили читайте в матеріалі РБК-Україна "На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами".
Зокрема, після прийняття закону про олігархів Рада в майбутньому повинна прийняти закон про лобізм, про реформу Антимонопольного комітету і про політичні партії.