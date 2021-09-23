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Рада продовжила пленарний день до кінця розгляду закону про олігархів     

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 11:55
Рада продовжила пленарний день до кінця розгляду закону про олігархів      Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України продовжила пленарний день до кінця розгляду закону про олігархів. Рішення підтримали 288 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради.

Після голосування перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву. За його словами, розгляд закону про олігархів у другому читанні почнеться о 12:30.

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Детальніше про стратегію президентської сили читайте в матеріалі РБК-Україна "На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами".

Зокрема, після прийняття закону про олігархів Рада в майбутньому повинна прийняти закон про лобізм, про реформу Антимонопольного комітету і про політичні партії.

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